Adana'da küçük çocuk girdiği reklam panosunda mahsur kaldı

İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde ilginç görüntü...
İlçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde arkadaşları ile oyun oynarken belediyeye ait kaldırım üzerindeki cam reklam panosuna giren 11 yaşındaki Rüzgar Umut B., kapağın kapanmasıyla pano içerisinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kurtardı
Korktuğu için gözyaşlarını tutamayan Rüzgar Umut'u itfaiye ekipleri çıkartarak ailesine teslim etti.
Olay esnasında mahallede büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşlar çocuğun panodan kurtarılma anını ilgiyle izledi.