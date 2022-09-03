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    Adana'da küçük kızın ölümüne neden olan elektrik telleri kaldırıldı

    Seyhan ilçesinde uçurtması elektrik tellerine takılan Dilara, hastanede hayatını kaybetti. Acılı annenin uyarıları sonucunda elektrik telleri bölgeden kaldırıldı.
    • 03.09.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 10:57
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    Adana'da küçük kızın ölümüne neden olan elektrik telleri kaldırıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı.

    Küçük kız, çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapılınca, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Küçük Dilara kurtarılamadı

    DHA'nın haberine göre, vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 Mayıs günü hayatını kaybetti.

    Dilara Ünal’ın, hastane odasında yaşam mücadelesi verirken şarkı ve arkadaşlarına selam söylediği görüntüler yürek burktu.

    Küçük kızı ölüme götüren teller kaldırıldı

    Acılı anne Zahide Demir, kızının ölümünün ardından elektrik dağıtım şirketi ve Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı. Dava sürerken, elektrik dağıtım şirketi, Dilara’nın ölümüne neden olan telleri kaldırdı.

    "Kızım öldü ama başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek"

    Tellerin kaldırılması için defalarca başvuruda bulunduklarını ve sonunda başardıklarını belirten Ünal, “Kızım gitti ama teller duruyordu. Ben gökyüzüne dahi bakamıyor, dama çıkamıyordum. Tellerin kaldırılması Dilara’nın zaferidir. Çoğu kişi ‘uğraşma, mümkün değil, telleri kaldırmazlar’ dedi. Fakat vazgeçmedim. Keşke kızım ölmeden kaldırılsaydı. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek. Evler teller nedeniyle tehlike altındaydı. Kimse evinin damını kullanamıyordu. Artık başka canlar yanmayacak. Mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.

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