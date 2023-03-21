Adana'da küçük yaşta evledikten sonra kocası tarafından terk edildi: Aç sefil kaldım

21 yaşındaki Rabia Bakdur, 16 yaşındayken M.B. (24) ile evlendi.
Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.
Ancak bir süre sonra Rabia Bakdur’un iddiasına göre eşi uyuşturucu bağımlısı oldu. Bu nedenle evde huzursuzluk çıkmaya başladı.
Başkasıyla sevgili oldu, ailesini bıraktı
Daha sonra da M.B. başka bir kadınla sevgili olunca iki çocuğu ve eşini bıraktı.
2 çocuk annesi, evlatlarına bakacak birilerini bulduğunda tarım işçisi olarak çalışıp geçimlerini sağlamaya çalışmasına rağmen zorda kaldı.
Perişan bir yaşam süren kadın, eşinden boşanmak istedi ancak kocası boşanmaya yanaşmayınca bunu da başaramadı.
"Onunla boşanmayacağım diyor"
Eşinin kendisini başka bir kadın için terk ettiğini, iki çocuğuyla perişan olduğunu belirten Rabia Bakdur şöyle devam etti;
Tarlaya gitmediğim zaman çok zorluk yaşıyorum. İki çocuğumla tek başıma kaldım. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum da. İki çocuğumla aç sefil kaldım. Bana haber gönderiyor, ‘onunla kesinlikle boşanmayacağım’ diyormuş. Ama eve de gelip çocuklarına da bakmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.