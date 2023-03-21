Adana'da küçük yaşta evledikten sonra kocası tarafından terk edildi: Aç sefil kaldım 16 yaşında dünyaevine giren Rabia, eşinin başkası ile sevgili olmasıyla 2 çocuğuyla ortada bırakıldığını anlattı. Genç kadın ve çocukları geçim zorluğu yaşıyor.

21 yaşındaki Rabia Bakdur, 16 yaşındayken M.B. (24) ile evlendi.

Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.

Ancak bir süre sonra Rabia Bakdur’un iddiasına göre eşi uyuşturucu bağımlısı oldu. Bu nedenle evde huzursuzluk çıkmaya başladı.

Başkasıyla sevgili oldu, ailesini bıraktı

Daha sonra da M.B. başka bir kadınla sevgili olunca iki çocuğu ve eşini bıraktı.

2 çocuk annesi, evlatlarına bakacak birilerini bulduğunda tarım işçisi olarak çalışıp geçimlerini sağlamaya çalışmasına rağmen zorda kaldı.

Perişan bir yaşam süren kadın, eşinden boşanmak istedi ancak kocası boşanmaya yanaşmayınca bunu da başaramadı.

"Onunla boşanmayacağım diyor"

Eşinin kendisini başka bir kadın için terk ettiğini, iki çocuğuyla perişan olduğunu belirten Rabia Bakdur şöyle devam etti;