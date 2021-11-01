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    Adana’da kumar operasyonu: 168 kişi para cezası aldı

    Kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda, 36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı. 168 kişiye 224 bin lira para cezası verildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 10:45
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    Adana’da kumar operasyonu: 168 kişi para cezası aldı

    Adana’da, bazı ev ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti.

    Konu üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, merkez Çukurova ilçesindeki kahvehane görünümlü kumarhanenin açılış yaptığını ve yüklü miktarda paranın oyunda kullanıldığını belirledi.

    KAHVEHANEDE KEŞİF YAPILDI

    Kimliğini gizleyen bir polis, Taner Ç.’ye ait olduğu öğrenilen kahvehaneye girerek keşif yaptı.

    Operasyon için harekete geçilmesinin ardından açılış yapılan kumarhane ile 36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

    Suçüstü yakalanan 168 kişiye, kumar oynamaktan toplam 224 bin lira para cezası uygulandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda ise 46 bin lira para, 2 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ile oyun kağıdı ele geçirildi.

    Adana’da kumar operasyonu: 168 kişi para cezası aldı VİDEO

    39 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

    Adana’da kumar operasyonu: 168 kişi para cezası aldı #1

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