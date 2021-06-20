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- Adana’da kumarhane baskını sırasında polisin elini ısırdı
Adana’da kumarhane baskını sırasında polisin elini ısırdı
- İHA
- 20.06.2021 - 10:10
Adana merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde, kumarhane açılışı yapıldığına dair ihbar alan polis harekete geçti.
Söz konusu adrese baskın düzenledi.
İçeride 22 kişinin olduğu belirlenirken, kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 lira, çok sayıda kart destesi ve oyun takımları ele geçirildi.
TARTIŞMA BAŞLADI
Kumar parasının muhafazası sırasında, işletmeci olduğu öğrenilen 4 şahıs polis ekipleri ile tartışmaya başladı.
Kumarhanenin sahibi K.Y.’nin (36) kardeşi S.Y., kumar parasını elinde tutan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli komiserin elini ısırdı.
PARA CEZASI UYGULANDI
S.Y. (30), K.Y. (36), F.D. (29) ve H.T. (38) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kumar oynadığı tespit edilen 18 kişiye, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal etmekten ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
4 şüphelinin işlemleri sürüyor.