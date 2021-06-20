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Adana’da kumarhane baskını sırasında polisin elini ısırdı

Adana’da kumarhane baskını sırasında polisin elini ısırdı

Yapılan baskın ile kumar oynarken kullanılan birçok materyale el konuldu. Kumar paralarının muhafazası sırasında işletme sahibi, polisin elini ısırdı.