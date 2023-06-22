Adana'da kurbanlık hayvanları oto yıkama dükkanında yıkadılar Kurban Bayramı öncesinde bir oto yıkama dükkanında onlarca kurbanlık koyunun, tek tek oto şampuan ve basınçlı suyla yıkandığı anlar kayıt altına alındı.

DHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Binlerce vatandaş bayram hazırlığına girdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaydedilen bayram hazırlığı ise hayrete düşürdü.

Bir oto yıkama dükkanına getirilen koyunlar, bir kişi tarafından oto şampuanıyla köpüklendi.

Köpükle kurbanlık yıkadılar

Koyunu tutan bir kişi ise köpüğü hayvanın tüm vücuduna yaydı. Diğer bir kişi de oto yıkamada kullanılan basınçlı suyu tuttu.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alındıktan sonra görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisi çekti.

Tazikli su uyarısı

Sosyal medyada vatandaşların tepkisine sebep olan kurbanlık yıkama yöntemine Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse'den açıklama geldi.

Köse, hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi.

Hayvanları yıkayanlardan Yusuf Budar, oto şampuanının hayvanların sağlığına zarar vermediğini ve sudaki basıncın ise hafif olduğunu iddia etti.