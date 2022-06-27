Adana'da kuyumcuya giren silahlı soyguncular yakalandı

Hanifi Çetinkaya'yı vurup dükkanından yarım kiloya yakın altın ve 350 dolar çalan şahıslar, adresleri tespit edilerek yakalandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde, 14 Haziran saat 20.00 sıralarında, motosiklet ile Çukurova Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanına gelen cerrahi maskeli iki kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Hanifi Çetinkaya’yı “Kasayı aç, yoksa kafana sıkarız” diye tehdit etti.

Panik olan şüphelilerden biri, Çetinkaya’yı 2 bacağından vurdu. Şahıslar, camekandaki yarım kilo altın ile 350 doları çantaya doldururken, Çetinkaya’nın çırağı ve yeğeni koşarak dışarı çıktı.

Şüpheliler, olay yerine geldikleri motosiklete binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Çetinkaya’nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kimlikleri belirlendi, adreslerine operasyon düzenlendi

İHA’nın haberine göre; bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kasten yaralama ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ali Turhak (25) ile Umut Özgün (19) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin Seyhan Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evden çıkıp kaçmaya başladı. Polis, takip ettiği şüphelileri ara sokakta yakaladı.

Evde yapılan aramada ise bir miktar altın ile 350 dolar ele geçirildi.

Altınları bozdurup harcadılar

Emniyete götürülen şüphelilerin, altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turhak ile Umut Özgün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.