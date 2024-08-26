Adana'da kuyuya inen iki kişi bir daha çıkamadı Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişi bir daha çıkamadı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Adana'nın Feke ilçesinde tedirginlik veren bir olay yaşandı.

İlçeye bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde bir kişi su kuyusuna girdi.

İKİSİ DE ÇIKAMADI

Ancak bir daha çıkmadı. Bunun üzerine arkadaşı da onu kurtarma için kuyuya girdi.

Ancak o da kuyudan çıkamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İtfaiye ekipleri kuyuya girip çıkamayan 65 yaşındaki Bilal Arkın ve 58 yaşındaki Eyüp Bircan'ı çıkarmak için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)