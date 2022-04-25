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    Adana'da kuzene bıçaklı saldırı: 3 tutuklu

    Yüreğir ilçesinde kuzenlerini bıçakla yaralayıp telefonunu gasbeden kişiler, baskınla yakalanarak tutuklandı. Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.
    • 25.04.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:59
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    Adana'da kuzene bıçaklı saldırı: 3 tutuklu

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde, kuzenler arasında dehşet yaşandı.

    Olayda Fırat D. ile kuzeni Baran D., gezmek için Kuva-yi Milliye Parkı’na gitti.

    Bankta oturan kuzenlerin yanına gelen Cengiz B. (20), Cemal A. (21), S.A. (17) ile E.B. (17), Fırat D. ile Baran D.’nin cep telefonlarını istedi. Kuzenler cep telefonlarını vermeyince iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kuzenini yüzünden ve boğazından bıçakladı

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz B., cebinden çıkardığı bıçakla Fırat D.’yi yüzünden ve boğazından yaraladı. Saldırganlar Fırat D. ile Baran D.’nin cep telefonlarını gasbederek kaçtı.

    Adana'da kuzene bıçaklı saldırı: 3 tutuklu VİDEO

    Baskınla yakalandılar

    Çevredekilerin ihbarı üzerine parka gelen sağlık görevlileri, yaralı gençleri ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Fırat D.’nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden E.B.’nin evinde yapılan aramalarda, gasbettikleri cep telefonları ele geçirildi.

    Adana da kuzene bıçaklı saldırı: 3 tutuklu #1

    3 saldırgan tutuklandı

    Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., Cemal A. ile S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.

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