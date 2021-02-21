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    Adana'da lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu

    Adana’da yaşayan Samet Sakar, kendisini lakabıyla çağırdı diye tartıştığı Aydın B.’yi karnından vurarak ağır yaraladı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 10:50
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    Adana'da lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Samet Sakar'a, Aydın B., 'Ferman' lakabıyla seslenince aralarında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Aydın B., Sakar’ın belindeki tabancayı görünce polisi arayacağını söyledi.

    KARNINDAN VURDU

    Bunun üzerine Sakar, belindeki silahı çıkarıp, polisi aramak için cep telefonunu alan Aydın B.’ye doğrulttu. Sakar’ın silahını ateşlemesi sonucu Aydın B., karnından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Aydın B.’yi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    Adana da lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu #1

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalleyi ablukaya alan polis, yaptığı çalışma sonucu Samet Sakar’ı, kısa sürede yakaladı.

    Emniyete götürülen Sakar’ın, ifadesinde, aralarında husumet olduğunu, kendisinden yaşça küçük olmasına rağmen kendisini lakabıyla çağırdığını, bu nedenle kavga ettiklerini öne sürdü.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Sakar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Aydın B.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Adana da lakabıyla çağırdığı için tabancayla vurdu #2

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