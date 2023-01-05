Adana'da liseli genç bıçaklı kavgaya kurban gitti

Yüreğir ilçesinde kız meselesi sebebi ile dayak yedikten sonra bıçaklanan Mustafa Çöplü hayatını kaybetti.

Türkiye'de son dönemlerde artışa geçen ve dehşetle sonuçlanan liseli kavgaları ürkütücü boyuta ulaştı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda, lise öğrencisi M.K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü’yü, aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı.

Çöplü, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Önce dövüp sonra bıçakladılar

M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü’yü darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü’nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert Kurnaz'ı (16) da dövüp, kaçtı.

Genç çocuk kurtarılamadı

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çöplü ile arkadaşı Mert Kurnaz, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert Kurnaz'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

















