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    Adana'da lüks araç, patates tarlasının kenarında yakıldı

    Çalıntı olduğu tahmin edilen lüks bir otomobil, patates tarlası kenarında yakılmış halde bulundu.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 10:01
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    Adana'da lüks araç, patates tarlasının kenarında yakıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi'nde yoldan geçen bir vatandaş, patates tarlası kenarında lüks bir otomobili yakılmış halde gördü.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polise haber verdi.

    Olay yerine gelen ekipler çevrede araştırma yaptı.

    AĞACIN BİR BÖLÜMÜ DE YANDI

    Otomobilin geceden yakıldığı, hemen yanı başında bulunan ağacın da bir kısmının yandığı belirlendi.

    Polis otomobilin etrafında bir tüfeğe ait boş fişekleri görünce cinayet olabileceğini düşünerek cinayet büro amirliği ekiplerine de haber verdi.

    Adana da lüks araç, patates tarlasının kenarında yakıldı #1

    BAGAJDA BİRİ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

    Bu arada olay yeri polisi de çağrıldı. Lüks otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, olay yeri ekipleri bagajı açarak biri olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde otomobil içinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

    Otomobilin çalıntı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, aracın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

    Adana da lüks araç, patates tarlasının kenarında yakıldı #2

    Adana da lüks araç, patates tarlasının kenarında yakıldı #3


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