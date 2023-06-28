Adana'da mahalleli inatçı keçiyi çatıdan indirmek için seferber oldu Adana'da sahibinin elinden kaçarak çatıdan çatıya atlayan kurbanlık keçi vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi.

DHA Adana'da gülümseten görüntüler... Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde sahibinin iple gezdirdiği keçi elinden kaçarak tek katlı bir prefabrik evin çatısına çıktı. Keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Uzun uğraşlar sonrası yakalandı İtfaiyeyi beklerken keçiyi yakalamaya çalışan mahalleli seferber oldu. Başka bir evin çatısına atlayan keçi uzun uğraşlar sonucu bir vatandaş tarafından ipinden tutularak yakalandı. Yaşananlar kameraya yansıdı Vatandaşların mücadelesi başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çalışma sırasında mahallelinin diyalogları ve keçiyi yakalamak için birbirlerine verdikleri öneriler gülümsetti.