DHA
Yurt genelinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor.
Ekipler zehir tacirlerini bitirmeye kararlı adımlarla operasyonlarını sürdürüyor.
Öte yandan zehir tacirlerine bu kez tepki mahalleliden geldi.
Uyuşturucu satıcısı darbedildi
Adana'nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde, Toros Mahallesi'nde metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından büyük tepki gösterdi.
Bunun ardından bölge halkı kimliği belli olmaya kişiyi darbetti.
Vatandaş ara sokaklarda sürükledi
Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi.
Şüpheli daha sonra polise teslim edildi.
O anlar kaydedildi
Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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