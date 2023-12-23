Adana'da markete çekiçli hırsız dadandı! 30 bin lira değerinde gıda malzemesi ve sigara çaldı Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen hırsız, cam kapılarını çekiçle kırarak girdiği 2 zincir marketten çaldığı ürünleri tanımadığı bir kişiye sattığını öne sürdü.

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DHA

Adana'da hırsızlık olayı yaşandı.

Yüreğir ilçesinde yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Malik S., bir zincir marketin cam kapısını çekiçle kırarak içeri girdi.

Şüpheli bir süre reyonlarda dolaştıktan sonra 20 bin lira değerinde peynir, salça ve çikolata gibi gıda ürünlerini çalıp, kaçtı.

10 bin TL'lik sigarayı çuvala doldurdu

Şüpheli 2 gün sonra bu kez de Dadaloğlu Mahallesi’ndeki başka bir markete aynı yöntemle girerek, raftaki 10 bin lira değerinde sigarayı yanında getirdiği çuvala doldurup, çaldı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kovalamaca sonucu yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliği ve adresini belirledi.

Ekipler, şüphelinin saklandığı Serinevler Mahallesi’ndeki evine baskın yaptı. Polisin geldiğini görünce koşarak kaçan Malik S., ara sokaklarda yapılan takiple yakalandı.

'Ürünleri sattım'

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Malik S., çaldığı ürünleri tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Malik S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)