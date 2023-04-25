Adana'da markete giderken rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi

DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi olduğu tahmin edilen kar maskeli 2 kişi, bölgedeki mahalle bekçilerini fark edince, pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, motosiklet ile uzaklaştı.
Markete giderken kurşunların hedefi oldu
Bu sırada saçmalar, markete giden Mahsun Ece'nin başına ve göğsüne isabet etti.
Ece, kanlar içinde yere yığıldı.
Kurtarılamadı
Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ece, kurtarılamadı.
Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.