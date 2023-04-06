Adana'da marketlere dadanan suç makinesi yakalandı Seyhan'da 3 farklı marketi soyan 28 suç kayıtlı 16 yaşındaki hırsız, kolundaki dövmeden tespit edildi, cezaevine gönderildi.

AA

Adana'nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı.

Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

4 bin lira aldı

Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.

Başka marketi de soydu

Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.

Dövmesinden tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

28 suç kaydı çıktı

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.