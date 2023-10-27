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Adana'da marketten parke taşlı hırsızlık! 40 paket sigarayla kaçtı

Adana'da marketten parke taşlı hırsızlık! 40 paket sigarayla kaçtı Kaldırımdan söktüğü parke taşı ile kapısını kırıp, girdiği marketten 40 paket sigara çalan hırsız yakalanmasının ardından verdiği ifadesinde, "Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım" dedi.