Adana'nın Seyhan ilçesinde 22 Ekim saat 23.30 sıralarında bir markette hareketli dakikalar yaşandı...
28 yaşındaki Mustafa Y., kaldırımdan söktüğü parke taşı ile bir zincir marketin otomatik kapısını kırıp, içeri girdi.
Bir süre reyonların arasında dolaşan Mustafa Y., sigara dolabındaki 40 paket sigarayı çalıp, market poşetine doldurdu.
O anlar kaydedildi
Şüpheli, kırdığı kapıdan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheli yakalandı
Sabah marketi açmak için gelen çalışanların ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Mustafa Y., Onur Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı.
"Sigaraların bir kısmını içtim"
Emniyetteki ifadesinde, "Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım. Pişmanım" diyen Mustafa Y., adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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