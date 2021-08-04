Adana'da ‘maske’ uyarısı yapan sağlıkçılara ‘Rambo’ bıçağıyla saldırdılar

Aile Sağlığı Merkezi'ne pansuman için gelen şüpheliler, "maske takın" diye uyaran sağlık çalışanlarına "Rambo" tabir edilen bıçakla saldırdı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana’nın Çukurova ilçesi 100. Yıl 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'ne pansuman için gelen iki kişi, girişte maske takmaları için ikaz edildi.

Bunun üzerine dışardaki iki arkadaşını da çağıran şahıslar, maske takmayacaklarını söyleyerek “Her istediğimiz yere gireriz, bize kimse karışamaz” diyerek, sağlık çalışanlarına küfürler savurmaya başladı.

RAMBO İLE SALDIRDILAR

Saldırganlardan biri 40-45 santim büyüklüğünde “Rambo" bıçağı diye adlandırılan kesici delici alet çıkararak, sağlık çalışanlarına saldırdı.

Bu sırada misafir olan bir doktor da darbedildi.

POLİS, SALDIRGANLARI BULDU

Çevredeki esnafın ve hastaların müdahalesi ile kaçan saldırganlar, geldikleri otomobil ile Aile Sağlığı Merkezi'nden ayrıldı.

4 şüpheli polis tarafından yakalanarak, 100. Yıl Polis Karakolu'na götürüldü.