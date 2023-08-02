Adana’da mesaj cinayeti Dolmuş şoförünü aracına ateş açıp öldüren cinayet şüphelisi, saklandığı adreste yakalandı. Tanınmamak için saçlarını kestirip, bıyık uzatan zanlının, eşine mesaj attığı için şoföre saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

DHA

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Adanalı dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan, 8 Mayıs günü yolcu bulunmayan aracıyla, Yüreğir’in Selahattin Eyyubi Mahallesi’nden çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı.

Kaçhan, sırtına ve boynuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Katilin, 11 suçtan kaydı çıktı

Yapılan kontrolde, 25 yaşındaki Kaçhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçhan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş olduğunu tespit etti.

Tanınmamak için saçını kesti, bıyık uzattı

29 yaşındaki şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş’ı bulamadı.

Son olarak şüphelinin Çamlıbel Mahallesi’ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi.

Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, yapılan baskında yakalandı.

Mesaj attığı için öldürdü

Emniyete götürülen Ağdaş, ifadesinde, eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine Mehmet Kaçhan’ı buluşmak için olayın yaşandığı sokağa çağırdığını, çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışınca da tabancayla ateş açtığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.