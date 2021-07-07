Piknik yapan vatandaşlar çöplerini mesire alanlarında bırakınca, ortaya çıkan manzara tepkilere neden oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesi ile kaldırıldı.

Adana’da yaz sıcağından bunalan vatandaşlar, mesire alanlarını doldurdu.

Piknik yapan bazı vatandaşlar, çöplerini yeşil alanlarda bıraktı.

Ortaya çıkan manzara, görüntü kirliliği oluşturdu.

Piknik yapmak için mesire alanlarına gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

“ÇEVRENİN HALİ İÇLER ACISI”

Ailesiyle merkez Çukurova ilçesindeki mesire alanına gelen Ahmet Baytekin (66), gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Görüntü kötü. Pikniğe gelen, çöpünü burada bırakmış. Biz de geldiğimize pişman olduk. Çevrenin hali içler acısı. Kötü kokuya da neden oluyor. Her yer böyle olmasa da maalesef bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. Piknik alanı, doğa kirletilmez.”

Adana’da mesire alanları piknikçilerin çöpleri ile doldu ViDEO

