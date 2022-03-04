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- Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu
Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu
- İHA
- 04.03.2022 - 09:55
- Güncelleme : 04.03.2022 - 10:05
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde Adnan Kayas isimli şahıs, Ali Hocalı Mezarlığı’na gitti.
Kayaş, aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti.
AİLE YAKINLARINI ARADI
Kayaş,, yakınlarını arayıp, bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu.
Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas, hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.
SAVCILIK TALİMATIYLA MEZAR AÇILDI
Olay yerine gelerek çalışma başlatan polis, savcılık talimatıyla isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı.
ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.