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    Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu

    Aile mezarlığına dua etmek için gelen Adnan Kayaş, fark ettiği çocuk mezarını polise bildirdi. Mezardan yaklaşık 7 aylık cenin çıktı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 10:05
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    Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde Adnan Kayas isimli şahıs, Ali Hocalı Mezarlığı’na gitti.

    Kayaş, aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti.

    AİLE YAKINLARINI ARADI

    Kayaş,, yakınlarını arayıp, bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu.

    Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas, hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.

    SAVCILIK TALİMATIYLA MEZAR AÇILDI

    Olay yerine gelerek çalışma başlatan polis, savcılık talimatıyla isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı.

    Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu #1

    ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

    Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

    Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu #2


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