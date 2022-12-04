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    Adana'da minibüs alevlere teslim oldu

    Adana’da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
    • 04.12.2022 - 16:45
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    Adana'da minibüs alevlere teslim oldu

    Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda park halindeki minibüsten bir anda alevler yükseldi.

    Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Kullanılamaz hale geldi

    Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    İHA'nın aktardığına göre itfaiye erleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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