Adana'da minibüsçülerin kavgası ölümle bitti Adana'da iki minibüs sürücüsü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AA

Adana'da minibüs sürücülerinin kavgasında kan aktı.

Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında minibüs sürücüleri M.T. ile Mehmet Tayfun Kalan arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki sürücü de vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tayfun Kalan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı sürücü M.T.'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.