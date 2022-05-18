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    Adana'da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada

    Farklı hatlarda çalışan minibüs şoförleri arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Camların kırıldığı kavgada, 1 yolcu fenalaştı.
    • 18.05.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 13:33
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    Adana'da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde, dün saat 16.00 sıralarında minibüs şoförleri arasında çıkan tartışma ortalığı birbirine kattı.

    Baraj Caddesi’nde seyir halinde olan Sefa Yıldız isimli dolmuş şoförüne, başka bir durağın şoförü tarafından, “Sizin bu bölgede hattınız yok. Buradan yolcu alamazsın.” demesi ile başlayan sözlü tartışma, kısa süreden taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

    DHA’nın haberine göre; diğer hattın şoförleri, Yıldız ve aynı durakta çalışan Ertan Şahin’in minibüslerine saldırdı.

    Olay anları kamerada

    Kavgada, minibüslerin camları kırıldı. Şahin’in aracındaki bir yolcu fenalaşıp, bayılırken, yaşanan anlar minibüslerin araç içi kamerasına yansıdı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi. Fenalaşan yolcuya ambulansta müdahale edildi.

    Adana da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada #1

    “Yolcuları aşağı indirmeye çalıştılar”

    Sefa Yıldız, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

    “Aracımla hattımda seyir halindeyken, başka bir minibüs önümü kesti. Aracımda kadınlar ve çocuklar varken taş ve sopalarla saldırıp, camları kırdılar. Yolcuları aşağı indirmeye çalıştılar. Yolcular korkup, paniğe kapılınca aracımı polis merkezine sürdüm.”

    Adana'da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada VİDEO


    “Taş ve sopalarla aracımın camlarını kırdılar”

    Diğer şoför Ertan Şahin ise kavşakta beklediği sırada yaklaşık 15 kişinin aracına saldırdığını belirterek, “Aracımda 10’dan fazla müşterim vardı. Kendi güzergahımızda olmadığımızı öne sürerek taş ve sopalarla aracımın camlarını kırdılar. Araçtaki müşterilerimden biri bayıldı.” ifadelerini kullandı.

    Ertan Şahin ile Sefa Yıldız, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Polis, kavgaya karışan şoförleri de polis merkezine götürdü.

    Adana da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada #2

    Adana da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada #3

    Adana da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada #4

    Adana da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada #5

    Adana da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada #6


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