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    Adana'da minibüsçüyü vuran tır şoförü tutuklandı

    Yüreğir ilçesinde yol verme konusunda minibüsçü ile tartışan tır şoförü kurşun yağdırdı. Göğsünden vurulan minibüsçü kurtarılamazken, saldırgan emniyette.
    • 04.01.2023 - 10:19
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:45
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    Adana'da minibüsçüyü vuran tır şoförü tutuklandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki trafikte dehşet yaşandı.

    PTT Evleri Mahallesi’nde yaşanan olayda, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce (24), 01 M 0712 plakalı dolmuşla yolcu indirdiği sırada, tır şoförü Adem Tantakalak (41) ile ‘yol verme’ meselesinden tartışmaya başladı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tantakalak, Yüce’yi tehdit edip tırına binerek hareket etti. Bunun üzerine Yüce, el çantasındaki tabancasını çıkardı.

    Minibüs şoförü göğsünden vuruldu

    Minibüsten inen Yüce, elindeki tabancayla tırın peşinden koştu. Tantakalak ise tabancayla Yüce’yi göğsünden vurup, kaçtı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Yaralı halde koşup, tabancasını yere atan Yüce, caddeden geçen bir otobüse binerek yardım istedi. Otobüs şoförü ise Yüce’yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Yüce, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

    Adana'da minibüsçüyü vuran tır şoförü tutuklandı ViDEO

    Kısa sürede yakalanan katil tutuklandı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Adem Tantakalak'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen Adem Tantakalak ifadesinde, Yüce’nin tabancayla üzerine koştuğunu, kendini korumak için ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tantakalak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    "Daha çok gençsin yapma"

    Bu arada, olay sırasında dolmuşta yaşananları, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıktı.

    Görüntülerde, Can Yüce’yi, diğer yolcuların, “Daha çok gençsin, yapma” diyerek uyardığı ve elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Yüce’nin ise yolcuları dinlemeyip, minibüsten indiği tespit edildi.

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