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    Adana'da misafirliğe gittiği evde öldürülen şahıs davasında yeni gelişme

    Kozan ilçesinde misafir olarak gittiği evde öldürülen Medeni Nazlı'nın, 8 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Cinayet şüphelisi ise yakalandı.
    • 23.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:59
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    Adana'da misafirliğe gittiği evde öldürülen şahıs davasında yeni gelişme

    Adana'nın Kozan ilçesinde, 21 Kasım günü dehşet bir olay yaşandı.

    Kent merkezinde oturan Medeni Nazlı (58), Kozan ilçesindeki yeğeni Erol N.'nin evine gitti. Burada kalıp, uyuyan Nazlı, iddiaya göre, eve balkondan giren kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

    Olay yerinde öldü

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, Medeni Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin Osman C. olduğunu tespit etti.

    Adana da misafirliğe gittiği evde öldürülen şahıs davasında yeni gelişme #1

    5 kişi gözaltına alındı

    Osman C. ile ev sahibi Erol N.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişi, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

    "Yapmasan zaten adam değildin"

    Sevk sırasında bina önünde bekleyen Osman C.'nin ağabeyi Ufuk C., "Adam gibi adamsın. Sen gerçekten kralsın. Yapmasan zaten adam değildin. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana kardeşim." diyerek bağırdı.

    "Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş"

    Şüphelilerin adliyede sorgusu sürerken Ufuk C., "Kardeşim, kızı ile arkadaşı Erol N.'nin evinde misafir iken; ölen Medeni Nazlı da gelmiş. Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Kardeşim kızını da alıp evden ayrılmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor." dedi.

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