Adana'da motosiklet arkasında tehlikeli yolculuk

Yüreğir'de elektrikli motosikletin arkasındaki karton koliye asılarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri tepkiye sebep oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halindeki bir elektrikli motosikletteki yolculuk, yürekleri ağza getirdi.

Yaşlı bir adam, kontrolündeki elektrikli motosikletin arkasında ayakları havada yolculuk yapan küçük çocuğun canını hiçe saydı.

Ortalama 6 yaşlarındaki çocuğu gören diğer sürücüler, o anlara tepki gösterdi.

O anlar kayıt altına alındı

Tehlikeli yolculuk anı cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Sürücüye tepki yağdı

O anları kaydeden vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, vatandaşın tepkisine neden oldu.

İkili gözden kayboldu

İHA'nın haberine göre, çocuğu bu şekilde motosiklette taşıyan sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Adana'da motosikletteki çocuğun tehlikeli yolculuğu VİDEO