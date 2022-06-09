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    Adana'da motosiklet hırsızı yakalandı

    Motosiklet çalma girişiminde bulunan hırsızlardan biri gözaltına alınırken diğeri de kayıplara karıştı.
    • 09.06.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:37
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    Adana'da motosiklet hırsızı yakalandı

    Adanan'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; 15 yaşındaki Y.M. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, bir süredir bölgeye gelerek alanda keşif çalışmaları yapıyorlardı.

    Vatandaşlar nöbet tuttu

    Bir süre sonra motosikletleri çalma girişiminde bulunan iki kişi, çevredekiler tarafından fark edildi. Bir sitedeki güvenlik ile vatandaşlar hırsızların gelecekleri saatlerde nöbet tutmaya başladı.

    Adana da motosiklet hırsızı yakalandı #1

    Biri yakalandı diğeri kaçtı

    Park halindeki bir motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, nöbetteki vatandaşlar tarafından kovalandı. İsmi öğrenilemeyen kişi kaçarken, Y.M. çalılıkların arasına saklandı. Etrafı arayan vatandaşlar, Y.M’yi saklandığı yerde yakaladı ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Y.M’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

    Adana da motosiklet hırsızı yakalandı #2

    Adana da motosiklet hırsızı yakalandı #3

    Adana da motosiklet hırsızı yakalandı #4


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