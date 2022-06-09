Adana'da motosiklet hırsızı yakalandı

Motosiklet çalma girişiminde bulunan hırsızlardan biri gözaltına alınırken diğeri de kayıplara karıştı.

Adanan'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı yaşandı.

İHA'nın haberine göre; 15 yaşındaki Y.M. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, bir süredir bölgeye gelerek alanda keşif çalışmaları yapıyorlardı.

Vatandaşlar nöbet tuttu

Bir süre sonra motosikletleri çalma girişiminde bulunan iki kişi, çevredekiler tarafından fark edildi. Bir sitedeki güvenlik ile vatandaşlar hırsızların gelecekleri saatlerde nöbet tutmaya başladı.





Biri yakalandı diğeri kaçtı

Park halindeki bir motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, nöbetteki vatandaşlar tarafından kovalandı. İsmi öğrenilemeyen kişi kaçarken, Y.M. çalılıkların arasına saklandı. Etrafı arayan vatandaşlar, Y.M’yi saklandığı yerde yakaladı ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Y.M’yi gözaltına alarak karakola götürdü.



