Adana'da motosiklet hırsızına gözaltı

Üç motosiklet çalan ve Kuş Pazarı’ndaki güvercin kafesinde uyurken yakalanan Murat Kaya, tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çalınan motosikletlerin Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki Kuş Pazarı’na götürüldüğünü belirledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Murat Kaya olduğu tespit edildi.

GÜVERCİN KAFESİNDE YAKALANDI

Çaldığı motosikletlerin karşılığında uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Kaya, polisin şafak vakti yaptığı baskında güvercin kafesinde uyurken yakalandı. Çalınan motosikletler de kafesin arkasındaki boş alanda buldu.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaya'nın üzerinden de 112 gram bonzai, hassas terazi ile yattığı yerde pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyete götürülen Kaya ifadesinde, motosikletleri çalmadığını, bölgeye kuş beslemek için geldiğini, silah ve uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.