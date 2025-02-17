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Adana'da motosiklet sürücülerine 7 milyon 945 bin lira para cezası

Adana'da motosiklet sürücülerine 7 milyon 945 bin lira para cezası Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 7 milyon 945 bin 668 lira para cezası kesildi.