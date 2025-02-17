Adana'da motosiklet sürücülerine 7 milyon 945 bin lira para cezası

İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği tehlikeye düşüren, kazaya sebebiyet veren, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren kural tanımayan motosiklet sürücülerine yönelik 16-17 Şubat tarihlerinde birçok bulvar ve caddede trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada 3 bin 546 motosiklet kontrol edildi.
7 MİLYON 945 LİRA CEZA
412 sürücüye kask takmamaktan, 70 sürücüye plakasız motosiklet sürmekten, 219 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 483 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam bin 184 kişiye cezai işlem uygulandı.
84 motosiklet trafikten men edilirken uygulamada toplam 7 milyon 945 bin 668 lira para cezası kesildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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