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    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza

    Ceyhan ilçesinde yola savrularak, iş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü, feci bir şekilde yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 11:17
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    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza

    Adana’nın Ceyhan ilçesinde H.H.'nin (35) kullandığı motosiklet, İbrahim Mete Bulvarı Ceyhunkent kavşağından Adnan Menderes Bulvarına giriş yaptığı sırada, otogar istikametine giden M.T. (52) yönetimindeki ekskavatörü fark edince durmak istedi.

    MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI

    Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, iş makinesinin altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Motosikletli şahıs ise kaza yerinde feci bir şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

    Adana da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza #1


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