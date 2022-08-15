Adana’da motosiklet virajı alamadı: 2 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Hilmi Kürklü Bulvarı’nda gece saatlerinde seyir halinde olan Sercan Ataş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak kaldırama çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü Ataş ve arkasında oturan Ertuğrul Şahin çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Her ikisi de can verdi

DHA’nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataş ve Şahin’in öldüğünü belirledi.

Ataş ve Şahin’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.