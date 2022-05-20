Motosikletini çalan kişilerden kaçmak için bir ticari taksi çalan şahıs, çaldığı taksiyle apartmanın duvarına çarpınca yakalandı.

İHA'nın haberine göre; Adana’da Erhan Z. isimda şahsa iki kişi bıçak çekerek motosikletini çaldı.

Daha sonra bu şüpheliler bıçakla Erhan Z.’yi kovaladı. Bunun üzerine Erhan Z., bir ticari taksiyi çalarak kaçmaya başladı. Taksinin sürücüsü durumu polise bildirdi. Polis ticari taksiyi görmesi üzerine peşine düştü.

"Canımı kurtarmak için arabayı çaldım"

Kaçmaya devam eden Erhan Z., bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erhan Z., "Motorumu çaldılar, motorumu 2 şahıs çaldı. Canımı kurtarmak için arabayı çaldım." dedi

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp yarası olan Erhan Z., hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Hastanedeki tedavisinin altına gözaltına alınan Erhan Z. polis merkezine götürüldü.

Adana'da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı ViDEO