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    Adana'da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı

    Motosikletini çalan kişilerden kaçmak için bir ticari taksi çalan şahıs, çaldığı taksiyle apartmanın duvarına çarpınca yakalandı.
    • 20.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:27
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    Adana'da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı

    İHA'nın haberine göre; Adana’da Erhan Z. isimda şahsa iki kişi bıçak çekerek motosikletini çaldı.

    Daha sonra bu şüpheliler bıçakla Erhan Z.’yi kovaladı. Bunun üzerine Erhan Z., bir ticari taksiyi çalarak kaçmaya başladı. Taksinin sürücüsü durumu polise bildirdi. Polis ticari taksiyi görmesi üzerine peşine düştü.

    "Canımı kurtarmak için arabayı çaldım"

    Kaçmaya devam eden Erhan Z., bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erhan Z., "Motorumu çaldılar, motorumu 2 şahıs çaldı. Canımı kurtarmak için arabayı çaldım." dedi

    Vücudunun çeşitli yerlerinde darp yarası olan Erhan Z., hastaneye kaldırıldı.

    Gözaltına alındı

    Hastanedeki tedavisinin altına gözaltına alınan Erhan Z. polis merkezine götürüldü.

    Adana'da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı ViDEO

    Adana da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı #1

    Adana da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı #2

    Adana da motosikletini çalan şahıslardan kaçmak için taksi çaldı #3


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