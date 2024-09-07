Adana'da motosikletiyle gelip bir evi kurşunladı Seyhan'da bir evin önüne motosikletiyle bir evin önüne gelerek silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, önce çevredeki güvenlik kameralarına ardında polise yakalandı.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Rahmi S. isimli şahıs, motosikletiyle Gülbahçesi Mahallesi'ne gitti.

Rahmi S., henüz bilinmeyen sebepten dolayı burada bulunan bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Motosiklet ile gelen şüpheli eve hedef gözetmeden tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri söz konusu saldırgan Rahmi S.'in peşine düştü.

Yapılan çalışma Rahmi S. saklandığı ikametinde kıskıvrak yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin saklandığı evinde yapılan arama çalışmasında olayda kullandığı ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

Gülbahçesi Polis Merkezine götürülen Rahmi S.'in işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)