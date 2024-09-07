Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Rahmi S. isimli şahıs, motosikletiyle Gülbahçesi Mahallesi'ne gitti.
Rahmi S., henüz bilinmeyen sebepten dolayı burada bulunan bir eve silahlı saldırı düzenlendi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
Motosiklet ile gelen şüpheli eve hedef gözetmeden tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri söz konusu saldırgan Rahmi S.'in peşine düştü.
Yapılan çalışma Rahmi S. saklandığı ikametinde kıskıvrak yakalandı.
RUHSATSIZ TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin saklandığı evinde yapılan arama çalışmasında olayda kullandığı ruhsatsız tabancada ele geçirildi.
Gülbahçesi Polis Merkezine götürülen Rahmi S.'in işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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