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    Adana'da motosikletli magandalar rastgele ateş açtı

    Yoldan hızla geçerken etrafa kurşun yağdıran iki magandanın çevredekileri korkuttuğu anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 10:10
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    Adana'da motosikletli magandalar rastgele ateş açtı

    Adana’nın Yüreğir ilçesinde motosiklet ile Çukurova Caddesi’nde hızla ilerleyen iki kişiden arka tarafta oturan şahıs elindeki tabanca ile çocukların ve kadınların olduğu yöne doğru rastgele ateş etti.

    KORKU ANLARI KAMERADA

    Açılan ateş sonucu çocuklar ve kadınlar korkup kaçmaya başladı.

    Bu anlarda bir kadının evinde iki çocuğuyla korkması da anbean görüntülendi.

    POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE

    Vatandaşlar iki magandadan şikayetçi olurken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da motosikletli magandalar rastgele ateş açtı #1

    Adana da motosikletli magandalar rastgele ateş açtı #2

    Adana da motosikletli magandalar rastgele ateş açtı #3

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