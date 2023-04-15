Adana'da müşteriler için hazırlanan kebabı çaldılar Yüreğir'de bir kebapçının müşteriler için hazırladığı Adana kebabını çalan iki şüpheli kameralara yansıdı.

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kebapçıya giren biri kadın 2 şüpheli, dolapların kilitlerini kırarak bir gün sonra müşterilere sunulmak için şişlenmiş Adana kebaplarıyla, domates ve ayranları çaldı.

2 şüphelinin kebapçıya girip çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayetçi olmadı

İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, bugün müşterilere kebap veremediği kaydedildi.

"Para yok deseler verirdim"

Yıllardır kebapçılık yatığını ancak ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten 43 yaşındaki Turgut Turhan, şunları söyledi: