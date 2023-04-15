Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kebapçıya giren biri kadın 2 şüpheli, dolapların kilitlerini kırarak bir gün sonra müşterilere sunulmak için şişlenmiş Adana kebaplarıyla, domates ve ayranları çaldı.
2 şüphelinin kebapçıya girip çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
Şikayetçi olmadı
İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, bugün müşterilere kebap veremediği kaydedildi.
"Para yok deseler verirdim"
Yıllardır kebapçılık yatığını ancak ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten 43 yaşındaki Turgut Turhan, şunları söyledi:
Bir kadın ve erkek gelip dolap kilitlerini kırarak ne var ne yok götürüyorlar. Bugün müşteriye verecek kebabımız hırsızlar yüzünden yok. Bu arkadaşlar gelip benden paralarının olmadığını söyleyip kebap yemek istediklerini söyleseler, ben verirdim.