Adana'da nefes kesen operasyon: Polisle çatıştılar

9 ayrı suçtan araması bulunan şahsın bulunduğu tavuk çiftliğine operasyon düzenleyen polisler silahlı çatışmaya girdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet ve organize suçlardan araması bulunan şahısları gündemine aldı.

Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş’ın (37), Yenidam Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde 5 arkadaşıyla birlikte saklandığını belirledi.

Kaçmak için çatıya çıktı

Operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler, teslim olması için şüpheliye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş, polise silah doğrulttu.

Polise ateş açtılar

Çiftlikteki bulunan Kardaş’ın 5 arkadaşı da tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu. Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip damdan düştü.





5 kişi gözaltında

Polisin, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki 5 şüpheli gözaltına alındı, sağlık ekiplerine de haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür Kardaş’ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Ele geçirilenler

Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada; ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda mermi, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Özgür Kardaş’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Operasyon yerine gelen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, suç ve suçluyla karalılıkla mücadele edeceklerini söyledi.



