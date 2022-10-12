Petrol
92.5
-1.90%
Euro
17.9784
-0.40%
Dolar
18.5853
0.00%
Altın
998.43
0.25%
Borsa
3525
-1.30%
Bitcoin
359.100
0.06%
BTXN Coin
8.35
3.08%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

    Henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgaya, kendilerini ayırmak için gelen vatandaş da katıldı. Giderek büyüyen olay saniye saniye kaydedildi.
    • 12.10.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde kavgayı ayıran bir kişi, kendisini olayın içinde buldu.

    Şehitler Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, taksiden indiği sırada 4 kişinin saldırısına uğradı.

    Kavgaya karıştı

    Yaşanan arbedede tansiyon yükselmeye devam ederken olayı gören bir vatandaş, öfkeli grubu ayırmak istedi.

    Şahsın kendisini bir anda kavganın ortasında bulmasıyla olay büyüdü.

    Adana da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #1

    O anlar kaydedildi

    Caddenin ortasında tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbeden taraflar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı VİDEO

    Vatandaşlar araya girdi

    DHA'nın aktarımına göre; bir süre daha süren kavga, araya girenlerin ayırmasıyla dağıldı.

    Adana da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #2

    Adana da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #3



    Rusya'da balkonda kavga eden çiftin yere çakıldığı anlar
    Dünya

    Rusya'da balkonda kavga eden çiftin yere çakıldığı anlar

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    WhatsApp ve Facebook'tan Türkiye'de sözlü savunma
    Teknoloji

    WhatsApp ve Facebook'tan Türkiye'de sözlü savunma

    Görüş Bildir