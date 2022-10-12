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- Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı
Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı
Henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgaya, kendilerini ayırmak için gelen vatandaş da katıldı. Giderek büyüyen olay saniye saniye kaydedildi.
- 12.10.2022 - 17:21
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:48
Adana'nın Çukurova ilçesinde kavgayı ayıran bir kişi, kendisini olayın içinde buldu.
Şehitler Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, taksiden indiği sırada 4 kişinin saldırısına uğradı.
Kavgaya karıştı
Yaşanan arbedede tansiyon yükselmeye devam ederken olayı gören bir vatandaş, öfkeli grubu ayırmak istedi.
Şahsın kendisini bir anda kavganın ortasında bulmasıyla olay büyüdü.
O anlar kaydedildi
Caddenin ortasında tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbeden taraflar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı VİDEO
Vatandaşlar araya girdi
DHA'nın aktarımına göre; bir süre daha süren kavga, araya girenlerin ayırmasıyla dağıldı.