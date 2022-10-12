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Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

Adana'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

Henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgaya, kendilerini ayırmak için gelen vatandaş da katıldı. Giderek büyüyen olay saniye saniye kaydedildi.