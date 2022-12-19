Adana'da oğlunu bıçaklayıp başında ölmesini bekledi

Çalışmadığı gerekçesiyle oğluyla tartışan baba, bıçak darbesiyle kendi çocuğunu öldürdükten sonra valize sığdıramadığı için ayağına taş bağlayıp sulama kanalına attı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 11 Kasım 2021 tarihinde sulama kanalında bulunan erkek cesediyle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 24 yaşındaki Ali Ertan’ın, çuval içinde cesedinin bulunmasının ardından ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Ertan’ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi.

Ekipler aileden şüphelendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi.

Ekipler, kendisine ait dershanede öğretmen olan 43 yaşındaki baba Mehmet Ertan, 45 yaşındaki annesi Adle Ertan’ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı.

Aile cinayeti itiraf etti

Baba Ertan, sorgusunda oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü, eşi Adle ile aynı evde nikahsız yaşadığı 26 yaşındaki Rukiye Sarı ve kız kardeşinin 40 yaşındaki eşi Metin Öztürk ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti.

4 şüpheli tutuklandı

Bunun üzerine gözaltına alınan Sarı ile Öztürk de emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 şüpheli tahliye edildi

Adana 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde 5 Ocak’ta hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Babanın tutukluluğu deva m ediyor

‘Altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan yargılanan Mehmet Ertan’ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Cinayetin detayları ise hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı.





Baba çalışmadığı için oğluyla tartıştı

Mehmet Ertan’ın cinayet günü uyuşturucu kullandığı, çalışmadığı için tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı tanıdığı kebapçıya götürdüğü ve paketçi olarak işe soktuğu belirtildi.

Birkaç saat sonra kontrol etmek için yeniden kebapçıya giden Ertan’ın, çalışmak istemediğini söylemesi üzerine tartıştığı oğlunu dershanesine götürdüğü kaydedildi.

Oğlunun ölmesini bekledi

Ertan’ın, tartışmaya devam ettiği oğlunu sustalı bıçak ile boynundan ağır yaraladığı, kanlar içinde yere yığılmasının ardından da ölmesini beklediği belirtildi.

Cinayet sonrasında etrafı temizledi

Polis ve sağlık ekiplerine haber vermeyen Ertan’ın, deterjanla yerdeki kanları temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk’ün yanına gittiği kaydedildi.





Ceset valize sığmadı

Mehmet Ertan ile Metin Öztürk’ün, cesedi bavula koyup, dershaneden çıkarabileceklerine karar verdikleri anlatılan iddianamede; iş yerinden valiz satın aldıkları, gömmeye karar vererek portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçtikleri belirtildi.

3 büyük çuvala koydular

Yeniden dershaneye dönen şüphelilerin, Ali Ertan’ın cesedini valize sığdırmaya çalıştıkları, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, iş yerinden 3 büyük çuval satın aldıkları kaydedildi.

Taş topladılar

Şüphelilerin, cesedi çuvala koyduktan sonra asri mezarlıktan ağırlık yapması için topladıkları, taşları da yanına yerleştirip, dershaneden ayrıldıkları belirtildi.





Cinayet bıçağını saklayıp kıyafetleri yıkadılar

İddianamede; evine dönen Mehmet Ertan’ın, olayı eşi Adle Ertan’a anlattığı, kanlı kıyafetlerini de Rukiye Sarı’ya yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı saklattığı anlatıldı.

Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan’ın, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndükleri belirtildi.

Sarı’nın ise otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan’ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktığı kaydedildi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

DHA'nın haberine göre, cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk’ün, 15 Mart 2023’te yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.



