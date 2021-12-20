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    Adana'da kazada oğlunu kaybeden anne, gözyaşlarına boğuldu

    Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükçe, kendisine çarpan otomobilin altında kalarak can verdi. Acılı annesi ise oğlunun okul masasında gözyaşı döktü.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 13:21
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    Adana'da kazada oğlunu kaybeden anne, gözyaşlarına boğuldu

    Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda 8'inci sınıfı okuyan Muhammet Berat Büyükçe (13), arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalmıştı.

    İtfaiye ekipleri çarpışma etkisiyle otomobilin altında kalan iki çocuğu bulundukları yerden kurtardı.

    BERAT KURTARILAMADI

    Hastaneye kaldırılan çocuklardan Muhammet Berat Büyükçe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Bir çocuğu hayattan koparan01 D 1728 plakalı otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da kazada oğlunu kaybeden anne, gözyaşlarına boğuldu #1

    OKULDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Kazadan 3 gün sonra Muhammet Berat Büyükce'nin okulu Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda anma düzenlendi.

    ACILI ANNE GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Sınıf arkadaşları Muhammet Berat'ın oturduğu sıraya fotoğrafını koyup, çiçekler bıraktı. Anmaya katılan Şirin Büyükce de oğlunun sırasına oturup, uzun süre gözyaşı döktü.

    Oğlunun fotoğrafına sarılan anneyi Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer ile öğretmenler, teselli etti.

    Adana da kazada oğlunu kaybeden anne, gözyaşlarına boğuldu #2

    Adana da kazada oğlunu kaybeden anne, gözyaşlarına boğuldu #3

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