Adana’da oğlunun düğün parasını kaptırdı

Bir kadın, oğlunun düğün parasını bankadan çektikten sonra kapkaça uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

16 Temmuz Perşembe günü Adana’nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi’ndeki bir banka şubesine giden 64 yaşındaki Cennet A., oğlunun düğün masrafları için para çekti.

Bu sırada yaşlı kadının para çektiğini gören kapkaççı, dışarıdaki arkadaşına haber verdi.

Parayı çantasına koyup caddede yürüyen yaşlı kadının arkasından yaklaşan şüpheli, kadının elindeki çantayı alarak, yolda kendisini bekleyen motosiklete bindi ve olay yerinden kaçtı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Yaşlı kadın, kapkaççıların peşinden koştu ancak yetişemedi. Kapkaç anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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SUÇ DOSYALARI KABARIK

Cennet A.’nın bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olan Muhammed Ş. (19), Özgür O. (20) ve Cumali A. (21) olduğunu belirledi.

PARANIN HEPSİNİ HARCADILAR

Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin yaptığı baskında 18 Temmuz günü Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri, çanta içerisindeki 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür O., Muhammed Ş. ve Cumali A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MOTOSİKLET DE ÇALINTI

Öte yandan, motosikleti kullanan Muhammed Ş.’nin kapkaçtan saatler önce olayda kaçmak için kullandıkları motosikleti çaldığı, yakıt almak için gittikleri akaryakıt istasyonuna ödeme yapmadıkları, Cumali A.’nın da banka şubesinde para çeken vatandaşları takip edip dışarıda kendisini bekleyen diğer şüphelilere haber verdiği öğrenildi.