Adana'da okulun çevresi göle dönünce öğrenciler zorluk yaşadı

2 gündür süren sağanak yağış nedeniyle okulun çevresi göle döndü. Her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşan öğrenciler için veliler yedek kıyafet alırken, kimi veli de çocuğunu sırtında taşıdı.

Adana'da dün sabah saatlerinde başlayan, merkez ve çevre ilçelerde etkisini artıran sağanak, gece de aralıksız sürdü.

Zaman zaman kuvvetini artıran sağanak, sabah saatlerinde okula ve iş yerlerine gidenlere zor anlar yaşattı.

Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda trafik kilitlendi.

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ile veliler, büyük güçlük çekti.

ÇOCUKLARINI KUCAKLAYIP OKULA GÖTÜRDÜLER

Bazı veliler araçları ile çocuklarını bahçe kapısına kadar bıraktı, bazıları ise kucaklayarak okula götürdü. Velilerin ıslanan çocuklarına ders arasında kuru kıyafet götürdükleri de görüldü.

"YİNE YAĞMUR, YİNE AYNI SORUN"

Çocuğunu okula getiren velilerden Kubilay Baysu "Bir hafta önce de yağmur yağdığında gerekli şikayette bulunduk. Vidanjör ile suyu çektiler ancak çözüm olmadı. Yine yağmur yağdı, yine aynı sorunla karşılaştık. Aracı olmayan çocukların rezilliği diz boyu. Büyükşehir ve Çukurova Belediyesi'nden buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

"OĞLUM ÇOK AĞIR HASTALIK GEÇİRDİ"

Şenay Koca ise "Aracım olmadığı için çocuğumu yürüyerek getirdim. Sağ olsun, bir veli çocuğumu kucağında taşıdı. Çocuğum suyun içerisinden geçmek zorundaydı. Bu sorunu her yağmurda yaşıyoruz. Oğlum geçtiğimiz hafta çok ağır hastalık geçirdi. Bunu yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ REZİL DURUMDA"

Çocuğuna kıyafet getiren bir başka veli de "Çocuklarımız rezil durumda. Sabah taksiyle gönderdim, okula girene kadar sırılsıklam oldu. Ben de kuru çamaşır getirdim. Buraya acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.





















