Adana'da olaya müdahale eden polis memuru kolundan bıçaklandı Adana'da bir olaya müdahale ettiği sırada kolundan bıçaklanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'deki bir olaya müdahaleye gitti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Ekip arkadaşlarının telsiz anonsuyla durumu merkeze bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda takviye polis sevk edildi. Yaralı polisin durumu iyi Sağlık ekipleri yaralı polisi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırırken tedavi altına alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği caddeyi adeta abluka altına aldı. Özel harekat timlerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı.