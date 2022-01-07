Beş aylık doğan ve öldü sanılan, defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan bebek, 6 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Adana'da yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Sert, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alındı.

5 AYLIK BEBEĞİ ALINDI

2 Ocak'ta Melek Sert'in 5 aylık bebeği düşük yaptığı gerekçesiyle alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi.

ÖLDÜ DENİLDİ, YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Baba Hasan Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duyarak durumunu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Adana'da öldü sanılan bebek kurtarılamadı

GÜNLER SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebekten bugün acı haber geldi.

Minik bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.