Adana'da öldüresiye darbedip, bıçakla ağır yaraladılar

İHA
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde İ.K., kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilmeye başlandı.
Bıçaklandı
Şüpheliler İ.K.’yi öldüresiye dövdükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Şüpheliler ise koşarak olay yerinden ayrıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaralıyı görmeleri üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İ.K. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
İ.K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.