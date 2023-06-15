Adana'da öldüresiye darbedip, bıçakla ağır yaraladılar Adana’da bir kişi, kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İHA Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde İ.K., kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilmeye başlandı. Bıçaklandı Şüpheliler İ.K.’yi öldüresiye dövdükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şüpheliler ise koşarak olay yerinden ayrıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaralıyı görmeleri üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İ.K. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. İ.K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.