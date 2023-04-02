Adana’da öldürülen adamın katili 17 yaşındaki komşusu çıktı

DHA
Adana’nın Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'nde oturan 53 yaşındaki İsmail Sarıkaya'dan bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.
Belirtilen adrese giden ekipler, Sarıkaya'nın cesedi ile karşılaştı.
Kesici aletle öldürüldü
Kesici aletle öldürüldüğü tespit edilen Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
Cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma, Sarıkaya'nın cep telefonunu inceledi.
Katil, 17 yaşındaki komşu çıktı
Ekipler, şüpheli olarak Sarıkaya'nın 17 yaşındaki komşusu H.K.'yi gözaltına aldı.
İşlemleri sonrası H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.