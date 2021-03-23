Adana'da öldürülen yaşlı çiftin failleri, hırsızlar çıktı

Evlerinde tabancayla öldürülen Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay'ın katilinin, eve girerek 7 bileziği çalan hırsızlar olduğu belirlendi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde yaşayan, Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan çocukları, hafta sonu haber alamadı.

Çiftin ailesi, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip kontrol etmelerini istedi.

Çiftin eve gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi.

TABANCAYLA BAŞLARINDAN VURULDULAR

Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarmanın evde yaptığı araştırmada, Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı tespit edildi.

7 BİLEZİK ÇALMIŞLAR

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak A.Ü., O.Ü., A.A. ile E.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev boşken içeriye girip 7 altın bileziği aldıkları, bu sırada eve dönen Elif ve Mehmet Fevzi Atay ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

Uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürülen şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

















