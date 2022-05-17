Adana’da öldürülmüştü: Kafasına defalarca vurulduğu ortaya çıktı

Bir kadın kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanırken, kocanın kafasına sopayla defalarca vurulduğu öğrenildi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce evlendiği tır sürücüsü 62 yaşındaki eşi Yücel Cihangir’i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile birlikte öldürdü.

Bu cinayetle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Cesetle saatler geçirdiler

Savcılığın yaptığı araştırmada cinayetin 14 Mayıs günü saat 16.00’da meydana geldiği ancak anne ve oğlun şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00’e kadar cesetle aynı evde bekledikleri ve daha sonra polisi aradıkları öğrenildi.

Sopayla önce boğup sonra kafasına defalarca kez vurdular

Ayrıca cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir’in önce sopayla boğulduğu ardından da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü tespit edildi.

Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.

Eve para getirmedi diye tartıştılar

Anne Elif C.’nin ise ifadesinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını, bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını söylediği öğrenildi.

“Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü”

Elif C.’nin “Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik, sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü.” dediği öne sürüldü.

Çocuk da ‘ben öldürdüm’ dedi

İHA’da yer alan habere göre çocuğun ifadesinde Yücel Cihangir’i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü.