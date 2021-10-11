Cezaevinden yeni çıkan kişi, yengesine bıçakla saldırdıktan sonra pencereden düşerek hayatını kaybetti. Polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Bir süre önce cezaevinden çıkan Aziz Pala (33), geçici olarak ağabeyi A.P.’nin Adana’nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7’nci katındaki evine yerleşti.

Bu sabah A.P. işe gidince kalkan Aziz Pala, eline aldığı bıçakla yengesi E.P.’nin (23) yanına gidip “öleceksin” diyerek saldırdı.

EŞİNİ ARAYIP, EVE GELMESİNİ SÖYLEDİ

Kadın kaçıp, mutfağa gitti ve kendisi de bıçak aldı.

Bir taraftan da eşini arayan kadın, kayınbiraderinin kendisine saldırdığını, eve gelmesi gerektiğini söyleyip telefonu kapattı.

Adana’da ‘öleceksin’ diyerek yengesine saldırdı, kendisi öldü VİDEO



KENDİNİ 7’NCİ KATTAN AŞAĞIYA BIRAKTI

Kayınbiraderinin saldırısı sonucunda E.P., boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

E.P., kendini korumak isterken de kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

A.P. olay yerine gelince iddiaya göre kardeşi Aziz Pala, kendini 7’nci katın penceresinden aşağı bıraktı. Bu durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

“KORUMAK AMAÇLI BIÇAK ÇEKTİM”

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Pala’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise inceleme başlattı.

E.P. sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra ilk ifadesinde, kayınbiraderinin sabah kalkınca kendisine bıçakla “öleceksin” diye saldırdığını belirterek, “Ben de kendimi korumak amaçlı bıçak çektim o beni yaraladı, ben de onu yaraladım.” dediği öne sürüldü.

AĞABEY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağabey A.P., apartmanın aşağısında gözyaşlarına boğulurken, E.P. de polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.